Uefa, arriva l’ufficialità sull’utilizzo della Var in Champions: i dettagli

La Uefa ufficializza che nella prossima stagione di Champions League sarà introdotto l’utilizzo della Var. Dopo un anno di attesa è finalmente arrivato l’ok definitivo. Una notizia che soddisfa gli allenatori che ne avevano richiesto l’ausilio, in particolar modo, nella fase ad eliminazione dopo i gironi.

La nuova tecnologia non sarà invece presente in Europa League. In tale competizione, invece,utilizzo della Var è previsto infatti a partire dalla stagione 2020/21. Sul profilo Twitter della Uefa si possono leggere anche le prime parole del presidente Ceferin.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)

It will also be used in:

📺#SuperCup 2019

📺@UEFAEURO 2020 final tournament

📺@EuropaLeague 2020/21

📺#NationsLeague Finals 2021

More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z

— UEFA (@UEFA) September 27, 2018