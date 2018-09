Uefa, arriva la rivoluzione? Ecco cosa potrebbe cambiare

La Uefa sta studiando alcuni cambiamenti da mettere in atto prossimamente, tra tutti, uno porterebbe ‘giustizia’

Il calcio europeo vedrà una nuova rivoluzione? La Uefa ci sta pensando, soprattutto per quanto riguarda due aspetti sul campo e uno al di fuori del rettangolo di gioco. Nella giornata di ieri, a Nyon si sono riuniti alcuni dei principali allenatori europei. Presenti per il forum annuale organizzato dalla Uefa, gli allenatori hanno discusso di alcuni cambiamenti da portare nei prossimi anni.

Sostanzialmente, si è discusso su due aspetti: eliminare la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità e introdurre la quinta sostituzione nei tempi supplementari.

I cambiamenti

Alla riunione di ieri erano presenti i seguenti tecnici: Carlo Ancelotti (Napoli), Diego Simeone (Atletico Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus), Rafa Benítez (Newcastle), Sergio Conceição (Porto), Paulo Fonseca (Shakhtar), Thomas Tuchel (Psg), Rudi Garcia (Marsiglia), Julen Lopetegui (Real Madrid), José Mourinho (Manchester United), Şenol Günes (Beşiktaş) e l’ex Arsenal Arsene Wenger.

Si è parlato di questi cambiamenti, con un particolare nel discorso legato ai gol in trasferta. Alcuni tecnici sarebbero già pronti ad eliminare la regola del gol in trasfert che vale doppio, mentre un’altra idea ha trovato l’approvazione totale: eliminare la regola del gol in trasferta che vale doppio durante i tempi supplementari. Facciamo un esempio pratico: se un match va ai supplementari e le due squadre segnano una rete a testa, per la regola del gol in trasferta vincerebbe la squadra ospite. Eliminando questa regola, il match finirebbe ai calci di rigore.

La 5a sostituzione

Si è discusso anche dell’inserimento della quinta sostituzione durante i tempi supplementari. Nel mondiale di Russia 2018 c’è stata l’introduzione della quarta sostituzione. Quarta sostituzione che ci sarà nella Champions League 2018/2019, dalla fase ad eliminazione diretta, se gli incontri andranno ai tempi supplementari. Questa è solo un’idea presa in considerazione. Nei prossimi anni potremmo assistere a sostanziali cambiamenti, con l’Uefa che esaminerà i temi trattati nella riunione di ieri.