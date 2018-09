Ucraina-Slovacchia a porte chiuse, Skriniar: “Sarà una gara strana”

Il difensore nerazzurro non si fida degli ucraini e ammette di non aver mai giocato a porte chiuse

La nuova Nations League vedrà per la prima volta una gara che si giocherà a porte chiuse. Stiamo parlando di Slovacchia-Ucraina a Leopoli che non vedrà il pubblico presente allo stadio a causa di una sanzione disciplinare inflitta alla Nazionale di Shevchenko. Una gara anomala anche per uno dei nerazzurri impegnati nelle fila della Slovacchia, Milan Skriniar.

“Lo confesso, non ho mai giocato senza spettatori. Sarà qualcosa di nuovo per me. Dovrò far fronte a questa situazione e non sarà un problema. Di fronte a tribune piene avremmo però sicuramente giocato meglio tutti”, ha dichiarato il difensore nerazzurro in conferenza stampa. Sulla gara invece contro gli ucraini, Skriniar non si fida e predica attenzione: “L’Ucraina contro la Repubblica Ceca aveva il controllo del gioco, è forte nel giocare il pallone. Noi dobbiamo contrastare i loro punti di forza”.