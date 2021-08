ULTIM'ORA - Juve, out Ronaldo! Sky: "Richiesta di CR7, vuole andarsene"

Incredibile Juve, Ronaldo parte fuori contro l’Udinese. Ieri Allegri aveva detto: “Cristiano sarà “, ora invece a sorpresa il portoghese resta fuori contro l’Udinese. CR7 è fuori dalle formazioni ufficiali, è in panchina. E gli aggiornamenti di Sky sulla vicenda fanno tremare i tifosi della Juventus.

"Nella Juventus scoppia il caso Ronaldo. Da quanto ci risulta, il portoghese stesso ha chiesto di non giocare. La sua speranza è quella di cambiare squadra da qui al 31 agosto, anche se in questo momento non ci sono trattative. La panchina è una sua richiesta alla società, ma la Juve non intende cederlo. Paradossale, comunque, rispetto alle parole di ieri di Allegri".

Ronaldo spinge per andare via, l'ultima settimana di mercato si annuncia di fuoco.