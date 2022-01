UFFICIALE: Chiesa, il verdetto più duro. Stagione finita

UFFICIALE- Stagione finita per Federico Chiesa. C’era grande apprensione in casa Juventus per l’esterno, uscito ieri contro la Roma per un infortunio al ginocchio sinistro.

Da subito è stata diagnosticata una distorsione dell’arto e si è temuta la lesione del crociato anteriore, confermata oggi dagli esami strumentali svolti al J Medical. Chiesa è arrivato in mattinata con le stampelle, visibilmente provato per l’infortunio e il dolore. Tornerà in campo nella stagione 2022/23, lo stop è di circa 6 mesi in questi casi, indicazioni più precise sui tempi di recupero arriveranno però dopo l’intervento.

LA NOTA – Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

I bianconeri dunque saranno privi della loro stella non solo, naturalmente, per la sfida di Supercoppa di mercoledì, ma addirittura per tutto il resto dell'anno. Per rivedere l'ex Fiorentina in campo si aspetterà la nuova stagione agonistica.