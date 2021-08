Sportitalia - Juve, fatta per Locatelli! La formula e le cifre...

Importantissimi aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli. Come riferito da “Sportitalia”, ci sarebbe stato il via libera per la definizione della trattativa: l’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione che complessivamente si aggira sui 35 milioni più bonus. Obbligo di riscatto che non dipenderà dalla qualificazione in Champions League, con i bianconeri che però avranno la possibilità di rateizzare il pagamento in 5 tranches, da 7 milioni di euro annui.

L’accordo con l’ex centrocampista del Sassuolo era stato invece raggiunto già da tempo: il “Loca” è pronto a firmare un contratto quinquennale, a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Sta per terminare una delle telenovele dell’estate: dopo una trattativa lunghissima, in cui le parti si sono dovute dare appuntamento in più di una circostanza per raggiungere la fatidica fumata bianca, l’intesa è stata finalmente trovata.