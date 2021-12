Mercato, Juve: ancora Icardi nel mirino. Pronto lo scambio

Secondo la Gazzetta dello Sport, per arrivare a Mauro Icardi già a gennaio, la Juventus sarebbe intenzionata a proporre al PSG l'inserimento di un centrocampista nell'operazione sulla base di uno scambio di prestiti.

L'idea - come sottolinea il quotidiano milanese - è stata messa sul tavolo in questi giorni e verrà ulteriormente approfondita. Leonardo sembra intenzionato a chiedere ai bianconeri il brasiliano Arthur, con un contratto a titolo temporeaneo, mentre dall'entourage di Icardi arrivano segnali di apertura anche per un eventuale trasferimento in prestito secco senza certezze legate al riscatto.

Sulla carta l'operazione sarebbe un toccasana per la Juventus, sia a livello tecnico che economico: darebbe ad Allegri il bomber da area di rigore che desidera senza intaccare minimamente il bilancio. La situazione è da monitorare con attenzione. La partenza di Arthur, naturalmente, dovrebbe a sua volta essere colmata da un innesto in mezzo al campo, ma quello è un altro fronte.

Il nome di Luis Alberto stuzzica e non poco il palato della Vecchia Signora, con il Mago della Lazio in uscita dalla capitale visti i rapporti non idilliaci né con Maurizio Sarri né - si mormora - con alcuni compagni di squadra. Sull'ex Liverpool c'è sempre il forte interesse dell'Inter, oltre che di Max Allegri; a gennaio qualcosa si muoverà.