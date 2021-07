Juve, bomba dalla Francia: al lavoro col Barça per un maxi scambio

Indiscrezione di quelle infuocate, rilanciata oggi da L'Equipe: si parla infatti di un possibile maxi scambio tra Barcellona e Juventus. Nello specifico, secondo quanto ricostruito dal quotidiano francese, l'ipotesi sarebbe quella di vedere Antoine Griezmann in maglia bianconera e Paulo Dybala con la quella blaugrana, al fianco del suo connazionale Lionel Messi.



I colloqui tra le due società sarebbero già intrapresi, ma non si sa ancora su che base e se sono previsti conguagli economici ulteriori, in una direzione o nell'altra. Di certo sappiamo che i catalani hanno provato a vendere il francese all'Atletico Madrid in un altro scambio con lo spagnolo Saul Ninguez, ma la trattativa si sarebbe arenata, anche perche' Saul non sarebbe stato un suo sostituto diretto; discorso diverso per l'argentino della Juventus che consentirebbe al Barça di non intervenire sul mercato per sostituire Griezmann.



I catalani hanno anche fretta in virtù del fatto che il contratto dell'attaccante della Francia, proprio ex Atletico, pesa parecchio sulle casse e non consente il rinnovo di Messi, che resta ancora in stand-by. Il Barcellona intanto ha smentito di aver avviato contatti con la Juventus per effettuare uno scambio tra i due calciatori.