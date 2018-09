(TS) Vrsaljko, il suo ginocchio tiene in ansia l’Inter: oggi gli esami

Loading...

Vrsaljko, oggi esami al ginocchio

Sime Vrsaljko è uscito per un fastidio al ginocchio al 20′ della sfida tra la sua Croazia e la Spagna, conclusasi tra l’altro con un perentorio 6-0 per la rojas. E da quel momento i tifosi interisti hanno cominciato a seguire con passione l’evolversi delle condizioni del terzino nerazzurro. Intanto, come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport, Sime torna oggi a Milano.

Ovviamente sosterrà degli esami strumentali per stabilire la corretta entità del fastidio avvertito. Si accettano scongiuri, anche alla luce del pesante tour de force che vedrà impegnati i nerazzurri per i prossimi trenta giorni. Il dottor Volpi lo visiterà, appunto, oggi e solo dopo si potrà cominciare a parlare di tempi di recupero.

Lui, al termine della partita, ha provato a rassicurare tutti dicendo che stava bene e di aver sentito solo pizzicare. Poi ha aggiunto che si è trattato di un problema che si porta dietro dal mondiale e che deve risolvere., giustamente.

Anche il CT croato Dalic tranquillizza l’Inter

Oltre alle parole di Vrsaljko, sono arrivate anche quelle del ct croato Dalic a far sperare i tifosi nerazzurri. «Un piccolo infortunio. Ha un problema al ginocchio quindi meglio che sia uscito prima che si aggravasse la situazione. Ci convive da tempo, dopo un paio di giorni è già tutto apposto».

Parole importanti che però evidenziano una condizione di dolore persistente che sicuramente va sistemata una volta per tutte. Dopo gli esami ai quali dovrebbe essere sottoposto oggi si saprà di più. La speranza dei tifosi nerazzurri è che il ct croato abbia ragione, in modo da poter avere Sime a disposizione per la complicata sfida contro il Tottenham.