(TS) Verso Inter-Parma: Keita favorito in avanti, anche se Icardi…

TS – Inter-Parma: scalpita Keita, ma se Icardi dovesse dirsi pronto…

E’ Keita Balde il favorito per una maglia da titolare contro il Parma al centro dell’attacco. La presenza di Icardi dal 1′ però non è da escludere a priori. L’Icardi che ritroverà oggi l’Inter ad Appiano è un giocatore ovviamente stanco per la gara e il viaggio dagli Stati Uniti. L’ex Samp al tempo stesso è rinfrancato dal punto di vista fisico e pronto a dare il suo contributo già contro il Parma – scrive oggi Tuttosport -.

Perché è vero che incombe la Champions e Spalletti potrebbe decidere di risparmiare il numero 9 per la gara di martedì 18 a San Siro col Tottenham, schierando con i ducali Keita, ma l’Inter ha bisogno dei tre punti in campionato dopo i passi falsi con Sassuolo e Torino e se Icardi dovesse dirsi pronto per il match non è da escludere che Spalletti lo getti subito nella mischia.