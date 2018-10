(TS) Suso, la clamorosa rivelazione: “Ho detto due no all’Inter”

Suso, clamorosa rivelazione

«Ho detto due volte no all’Inter». Questa la clamorosa rivelazione di Suso, fuoriclasse del Milan, confessata al Corriere dello Sport a due giorni dal derby milanese. Una dichiarazione che conferma le voci di questa estate, ma non solo, che volevano il numero 8 rossonero dall’altra sponda dei Navigli.

Ecco le sue parole nel dettaglio: «Sì, c’era l’offerta dei nerazzurri e Mirabelli lo sapeva. Mi ha sorpeso quando ha detto pubblicamente che non ne sapeva nulla, invece lo sapeva, avevamo parlato con lui di questo. Ma la mia intenzione era di rimanere qua e son contento di essere rimasto». L’offerta alla quale fa riferimento il fantasista è arrivata nell’estate scorsa.

Ma c’è di più. Secondo quanto raccontato da lui, l’Inter ci ha provato anche nell’estate 2017: «Sì, mi hanno cercato anche l’anno scorso. Ma io ho sempre rifiutato, non ho mai pensato di cambiare». Il Milan quindi avrebbe potuto trovarsi senza il suo calciatore più rappresentativo, il suo attaccamento ai colori rossoneri però l’ha spinto a rifiutare gli acerrimi rivali nerazzurri.

“Ora siamo più tranquilli”

Suso è stato uno dei protagonisti della passata stagione, quella passata alla storia per il Milan cinese, per “Passiamo alle cose formali” e per la fuga di Yonghong Li, privato qualche giorno fa del passaporto dalle autorità cinesi a causa dei troppi debiti. Una situazione davvero complicata dalla quale Gattuso e la squadra sono usciti tutto sommato bene.

Lo spagnolo assicura che oggi sono più tranquilli grazie alla nuova società che si dimostra sempre vicina e attenta alle esigenze dei calciatori. Inoltre, i due ingressi in società di Leonardo e Maldini hanno portato una ventata di “milanismo” fondamentale per accrescere il senso di appartenenza alla squadra e, soprattutto, per capire dove si è e rendere quindi al meglio.