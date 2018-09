(TS) Spalletti, due formazioni diverse contro Parma e Tottenham

Loading...

TS – Le due (probabili) Inter con Parma e Tottenham che Spalletti metterà in campo

Con la Champions League all’orizzonte, in casa Inter è alle porte una nuova era. I titolari non saranno più solo undici, ma diciannove, tutti perfettamente intercambiabili. Il turnover – sottolinea Tuttosport – diventerà scientifico anche per necessità: Suning, infatti, ha posto due obiettivi a Luciano Spalletti, il consolidamento nella top 4 in campionato e un buon cammino in Europa.

Sui nerazzurri, però, pesa la zavorra della lista imposta dalla Uefa che, oltre a Dalbert e Joao Mario, ha tolto dai giochi Roberto Gagliardini che, c’è da scommetterci, aumenterà esponenzialmente il suo minutaggio in Serie A, dove Matias Vecino (sempre a rischio di recidiva della pubalgia) va gestito. Sicuramente troverà più spazio pure Miranda che, dopo la brutta prestazione di Reggio Emilia alla prima di campionato, non ha più visto il campo anche perché – Spalletti dixit – il brasiliano avrebbe poca attitudine nel costruire il gioco.

Magari sarà anche vero, di certo Miranda – insieme a Nainggolan e Asamoah – è tra i pochi in rosa che sa cosa voglia dire giocare in Champions (alla voce presenze guida il Ninja con 24, il brasiliano e l’ex bianconero ne hanno 21). Restando in tema, la partita di Bologna ha rilanciato le quotazioni di Antonio Candreva che non avrà mai giocato in Champions ma che, rispetto a Politano vanta maggiore esperienza internazionale grazie alla sua carriera in azzurro. Facile pensare che nella maratona settembrina Keita – che non è dispiaciuto come vice Icardi nonostante i gol sbagliati al Dall’Ara – possa essere il primo cambio in attacco e magari alter ego del capitano.

Ecco, allora, le due Inter probabili che potrebbero scendere in campo con Parma e Tottenham:

VS PARMA: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita.

VS TOTTENHAM: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.