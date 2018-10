(TS) Skriniar, tutte le big lo vogliono: la posizione dell’Inter

Skriniar, tutti lo vogliono

Le sirene della Premier suonavano già a gennaio dello scorso anno, quando il City di Guardiola bussò forte alla porta dell’Inter per acquistare Skriniar. “No, grazie” la risposta dei nerazzurri a fronte di un’offerta di circa 65 milioni di euro. Oggi nulla è cambiato, se non che il centrale slovacco interessa a molte più squadre.

In fila per lui, infatti, ci sono i due club di Manchester, il Barcellona e il Bayern Monaco. Tutti sono disposti a fare follie per accaparrarselo. Ma l’Inter non lo vuole cedere. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese ha svelato che Ausilio non si siede a trattare per offerte inferiori ad 85 milioni di euro, la cifra sborsata dal Liverpool per acquistare Van Dijk, che di certo non vale più dell’ex Samp.

Una posizione assolutamente legittima da parte della società nerazzurra, che non vuole privarsi di uno dei suoi calciatori più rappresentativi e, cosa non meno importante, estremamente funzionale al gioco di mister Spalletti. Quindi Skriniar non si muoverà, anzi l’Inter rilancia, perché sono in essere le trattative per il rinnovo del contratto del roccioso difensore.

Concentrati sul rinnovo

Skriniar e l’Inter stanno ignorando le sirene delle big europee e si stanno concentrando per arrivare a un accordo che possa accontentare il giocatore. Milan, infatti, chiede che le sue straordinarie prestazioni vengano ripagate. Gudagna meno di Ranocchia – con tutto il rispetto per il centrale italiano -, nonostante sia il fulcro del progetto nerazzurro.

E infatti il suo entourage continua a chiedere 3,5 milioni di euro, mentre l’Inter è ferma a 2,5. La distanza non è insormontabile, è probabile che verrà limata nelle prossime settimane. Tanto l’Inter non ha fretta, visto che il contratto del calciatore scadrà nel 2022 e che lo stesso Milan ha sempre dichiarato di voler proseguire la sua carriera con i colori nerazzurri addosso.