(TS) Rafinha, c’è ancora una possibilità che torni all’Inter: ecco quale

Rafinha nel cuore dei tifosi

Rafinha, nel “drammatico” finale della scorsa stagione, si è trasformato in un autentico leader e trascinatore. Per questo, e per altre dimostrazoni d’amore nei confronti della maglia nerazzurra, è entrato nel cuore dei tifosi. Tifosi che però devono fare i conti con l’amara realtà: il brasiliano non è stato riscattato.

Niente conferma all’Inter, quindi per lui. Aveva passato notte e giorno a studiare l’italiano, in campo non ha mai mollato, le sue prestazioni poi hanno fatto salire tanto il livello della squadra. Tutto questo però non è bastato. Da ieri il calciatore è ufficialmente del Barcellona. Per bocca del papà/agente Mazinho si è detto molto deluso e che adesso sta già guardando oltre.

I margini quindi per un suo ritorno in nerazzurro sono ridottissimi. Anche se una possibilità che Rafael Alcantara torni in nerazzurro c’è. La rivela Tuttosport nella sua edizione odierna. Il quotidiano torinese ha spiegato che, nonostante le chiusure “di rito”, lo stesso calciatore tornerebbe volentieri in nerazzurro. Però c’è una conditio sine qua non da rispettare.

Può tornare

Rafinha, come detto, può tornare. E abbiamo anche detto che può tornare a una sola condizione. Qual è? L’ha rivelata Tuttosport. Eccola: “Se dovessero cedere un centrocampista (l’Inter, ndr) – più Vecino che Borja Valero, per questioni economiche – potrebbe provare a riprenderlo. Difficile però che il Barcellona accetti un prestito con diritto dopo quanto successo nelle scorse settimane”.

Il Barcellona accetterà quindi solo un trasferimento a titolo definitivo, o un prestito con obbligo di riscatto, magari anche biennale. I catalani non hanno digerito il mancato riscatto del calciatore dopo una stagione così positiva. E quindi potrebbero chiedere garanzie maggiori in questa occasione.