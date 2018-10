(TS) PSV-Inter, tra campo e mercato: Ausilio osserva

PSV-Inter, tra campo e mercato

PSV-Inter sarà la seconda partita che i nerazzurri e gli olandesi affronteranno nel girone di Champions League. Nella prima partita, l’Inter ha trionfato contro il Tottenham mentre il PSV ha perso malamente 4-0 al Camp Nou contro il Barcellona. Arrivano con umori diversi, quindi, le due squadre? Assolutamente no.

Gli olandesi, infatti, sono primi nell’Eredivisie con 21 punti conquistati in sette giornate. Si fa presto a capire che sono arrivate sette vittorie su sette, con tanto di 3-0 rifilato all’Ajax due giornate fa. Questo dimostra la bontà della rosa biancorossa e infatti Ausilio, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe messo gli occhi su due calciatori del PSV.

Stiamo parlando di Steven Bergwijn, esterno offensivo classe 1997, e di Hirving Lozano, ala messicana classe 1995. Si tratta di due calciatori di straordinario talento e molto giovani. Ausilio li segue, tant’è che è stato inviato un osservatore nerazzurro a visionare l’ultima partita disputata dagli olandesi. Mercoledì li vedrà dal vivo anche Spalletti: potrà così valutarli attentamente anche lui.

Chi sono

Perisic e Politano da una parte, Bergwijn e Lozano dall’altra: questa è la sfida nella sfida di PSV-Inter. Se i due nerazzurri però li conosciamo bene, andiamo alla scoperta di questi due talenti. Bergwijn, come detto, è un esterno offensivo classe 1997. In questa stagione ha segnato 5 gol in 10 partite. E’ in pianta stabile in prima squadra da due anni, nel corso dei quali ha segnato 10 gol e servito 14 assist. E’ molto tecnico e veloce e ama posizionarsi a sinistra per poi rientrare e calciare con il suo piede destro.

Lozano invece lo conosciamo tutto. E’ esploso con la maglia della sua nazionale (il Messico, ndr) agli scorsi mondiali di Russia, e sta continuando a incantare. Anche lui ha segnato 5 gol, come Bergwijn, ma li ha realizzati in sei presenze anziché dieci. E’ un calciatore estremamente rapido e tecnico, ha grande abilità nell’1 contro 1, e già in estate era finito nel mirino di diverse big, salvo poi rimanere in Olanda.