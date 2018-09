(TS) Politano, il Sassuolo è venuto incontro alle esigenze dell’Inter. A giugno…

TS – Politano, gentlemen’s agreement Inter-Sassuolo: il riscatto appare una formalità

Un altro riscatto da valutare in casa Inter è quello di Matteo Politano, arrivato dal Sassuolo per 5 milioni di prestito (stessa valutazione data al giovane attaccante Odgaard, approdato in neroverde) più 20 per il diritto.

L’impressione avuta fin da subito è che il club emiliano sia venuto incontro alle esigenze dell’Inter. I nerazzurri infatti avevano bisogno di tesserare alcuni giocatori in prestito per poterli inserire nella lista Champions. Il Sassuolo ha accettato questa formula con la garanzia però di ottenere fra dodici mesi la cifra pattuita per il riscatto – sottolinea Tuttosport -.

Una sorta di gentlemen’s agreement fra le due società. Politano, dunque, a differenza di Keita, si può considerare meno precario del compagno e l’utilizzo finora avuto conferma la bontà della scelta dell’Inter di puntare sulla crescita dell’esterno romano che Spalletti finora ha schierato sempre titolare.