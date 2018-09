(TS) Nainggolan: con lui per battere il Parma e per…

Nainggolan: è ancora lui uomo copertina nerazzurro per Tuttosport

Nainggolan è l’acquisto più importante dell’estate nerazzurra? Fino ad ora probabilmente si. Il suo apporto è indiscutibile e i fatti parlano chiaro. Ma all’Inter ha ancora da dimostrare. Il lungo infortunio avuto in estate lo ha rallentato per un po’, ma adesso sembra pronto a prendere le redini della squadra.

Spalletti già nello scorso campionato, aveva rimarcato l’importanza dei “capitani” in squadra. Un concetto chiaro e semplice: nonostante le individualità contino, è sempre il gruppo a doversi tirare fuori dai momenti difficili e che deve saper gestire l’euforia per quelli migliori. Il carattere del belga quindi non può che essere un valore aggiunto e che soddisfi appieno esigenze tecnico tattiche oltre che di personalità.