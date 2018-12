(TS) Marotta vuole i due gioiellini, ma prima dovrà partire qualcuno

Manca sempre meno all’insediamento in dirigenza di Beppe Marotta. L’ex DG della Juventus è finalmente pronto a colorarsi di nerazzurro. Insieme a Piero Ausilio, il forte dirigente andrà a curare il mercato del club di Corso Vittorio Emanuele. Proprio su questo fattore, questa mattina dalle pagine di Tuttosport si apprendono i due nomi che fanno più gola a Marotta.

Si tratta di Federico Chiesa della Fiorentina e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Chiaramente però, per approcciarsi a trattative con costi elevatissimi come quelle per i due ragazzi, per l’Inter saranno necessarie alcune cessioni. I maggiori indiziati a lasciare la Milano nerazzurra sono Joao Miranda, Borja Valero e Antonio Candreva. Qualora dovesse partire il brasiliano, al momento la prima riserva di Skriniar e De Vrij, i meneghini dovranno tutelarsi con un altro difensore. Uno dei nomi più graditi sarebbe quello di Joachim Andersen della Sampdoria, per la quale Osti e Romei stanno già studiando le possibili contropartite da richiedere all’Inter.

Inter, e se Marotta cedesse Perisic?

Qualora i nerazzurri con l’arrivo di Marotta decidessero di lasciar partire il croato, che dal canto suo si è sempre detto affascinato dalla Premier League, l’Inter potrebbe riscattare Keita dal Monaco. Inoltre, non è da escludere un assalto ad Anthony Martial, al momento in scadenza di contratto con il Manchester United. Per quanto riguarda Yann Karamoh invece, il ritorno del franco-ivoriano a Milano ad oggi pare scontato, mentre per il futuro Ausilio resta sempre vigile su Barella, Kabak, Elizalde e De Paul.