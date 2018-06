(TS) L’Inter apre il casting per i terzini. Due i nomi per Piero Ausilio

Piero Ausilio continua a lavorare per migliorare l’Inter

L’obiettivo di dare a Luciano Spalletti una rosa competitiva è sempre in testa a Piero Ausilio. Ora nel mirino il terzino destro.

Piero Ausilio sa come rendere felice Luciano Spalletti. Mentre proseguono le trattative per l’esterno offensivo ora c’è da preoccuparsi del laterale difensivo destro. Dopo l’addio di Joao Cancelo serve, ovviamente, un rinforzo. Sia qualitativamente che numericamente perché, con anche l’addio di Santon, per ora ci sono solo Asamoah e Danilo D’Ambrosio capaci a giocare in quel ruolo. L’arrivo di un altro terzino renderebbe D’Ambrosio un panchinaro di lusso per i nerazzurri che, così, renderebbero la rosa anche un po’ più profonda.

I nomi più caldi per questo ruolo al momento sono tre: Aleix Vidal del Barcellona, Alessandro Florenzi e Davide Zappacosta. Tutte e tre le operazioni sono possibili ma nessuna di queste è facile da completare. Piero Ausilio dovrà fare gli straordinari.

La decisione di Piero Ausilio

Il Direttore Sportivo dell’Inter avrà una scelta difficile da fare. I tre nomi sul piatto sono tutti e tre interessanti. Il più economico è, senza dubbio, Aleix Vidal del Barcellona, la pista più intrigante è quella per Florenzi.

Lo spagnolo è ufficialmente fuori dai piani di Valverde e i nerazzurri potrebbero strapparlo per una cifra vicina ai 10 milioni. Alessandro Florenzi, dal canto suo, non sembra intenzionato a rinnovare con i giallorossi e, in questo caso, Luciano Spalletti vorrebbe inserirsi. Più difficile la trattativa per Zappacosta che viene valutato almeno 25 milioni dal Chelsea.