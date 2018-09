(TS) Keita già in discussione: ecco chi potrebbe sostituirlo nella prossima estate

Keita già in discussione

Keita non ha iniziato con il piede giusto questa stagione. Prima i pochi minuti di Sassuolo nel quale non ha potuto mettersi in mostra, poi ancora pochi minuti nel match pareggiato in casa contro il Torino e, infine, la partita di Bologna nella quale è stato eletto peggiore in campo. Le due clamorose palle gol fallite decisive per questo poco invidiabile premio.

E quindi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il senegalese sarebbe già in discussione. L’Inter, infatti, per riscattarlo, dovrà sborsare al Monaco 34 milioni di euro. Una cifra altissima che il calciatore dovrà dimostrare di valere in questa stagione. Siamo ancora a settembre, quindi tempo ce n’è, ma Balde deve cambiare subito marcia.

Spalletti, comunque, è intenzionato a dargli fiducia. Contro il Parma, viste le precarie condizioni di Lautaro e il tardo rientro dalla nazionale di Mauro Icardi, toccherà di nuovo a lui.

Il sostituto

Se Keita non dovesse essere riscattato, l’Inter avrebbe già pronto il nome del sostituto. Stiamo parlando di Federico Chiesa. L’esterno viola, nel mirino di Ausilio già in questa sessione di mercato, potrebbe lasciare Firenze nel corso della prossima estate. E la società nerazzurra sarebbe finalmente pronta per un grande colpo di mercato.

Questo perché, sottolinea Tuttosport, dalla prossima stagione non dovrà più fare i conti con i paletti del ffp, e quindi Suning potrebbe mostrare finalmente la sua potenza economica. Inoltre, potrebbe anche sfruttare i ricavi extra provenienti dalla Champions League.