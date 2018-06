(TS) Inter, una cessione “dolorosa” aprirebbe le porte a due acquisti

Inter, Vecino in bilico

L’Inter sta lavorando insistentemente sulle plusvalenze in questo momento, considerando la scadenza immediata (dopodomani, ndr), ma ciò non le impedisce di lavorare su altri fronti. Ad esempio, uno dei casi più “particolari” in casa nerazzurra è senza dubbio quello di Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano, fresco di rinnovo, non è così sicuro di rimanere a Milano la prossima stagione. A niente quindi potrebbe essere servito il suo gol contro la Lazio, che ha permesso ai nerazzurri di tornare in Champions League dopo 7 anni. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport che spiega che l’ex viola è molto ambito sul mercato.

Vecino, infatti, ha diversi estimatori, uno su tutti: Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli, ormai promesso sposo del Chelsea, farebbe carte false per portarlo con lui nella sua nuova avventura londinese. I due si conoscono da tanti anni, avendo condiviso l’esperienza di Empoli, fondamentale per la crescita di entrambi.

Se esce lui ne entrano due

L’Inter, qualora arrivasse una offerta soddisfacente per lui, non si opporrebbe a una sua partenza. Il rinnovo è stato fatto soprattutto per il discorso degli ammortamenti, non come un riconoscimento nei suoi confronti da parte della società. Ecco perché se arrivasse un’offerta da 35 milioni di euro per lui verrebbe sicuramente accettata.

La sua partenza permetterebbe poi all’Inter di realizzare due acquisti a centrocampo. I nomi sono ormai arcinoti: si tratta di Mousa Dembélé e di William Carvalho. I discorsi sono ben avviati con entrambi e con i milioni freschi che la società nerazzurra si garantirebbe con la cessione di Vecino potrebbe chiudere per entrambi. A quel punto il centrocampo nerazzurro sarebbe formato da calciatori di grande talento e con le più disparate caratteristiche, pronte per essere combinate nel modo più efficace a seconda dell’occasione.