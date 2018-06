Ts, Inter si stringe per un altro colpo. Decise le contropartite

Inter scatenata sul mercato

L’Inter stringe per un altro colpo di mercato dopo aver ormai chiuso la trattativa per Radja Nainggolan che sta svolgendo le visite mediche a Milano. SI tratta di Mousa Dembele del Tottenham pronto a vestire la maglia nerazzurra.

Il calciatore ritroverebbe proprio l’ex compagno della Nazionale ed insieme comporrebbero un centrocampo invidiabile dai migliori top club. Secondo il quotidiano Tuttosport:

“A Milano Nainggolan potrebbe ritrovare Moussa Dembélé, già suo compagno in Nazionale, oltre che suo caro amico. L’Inter a fari spenti ha infatti spinto sull’acceleratore nella trattativa con il Tottenham: obiettivo è trovare una formula “ingegnosa” per rendere minimo l’impatto dei 30 milioni di costo del cartellino.

Le contropartite

I dirigenti di Corso Vittorio Emanuele avrebbero anche deciso quali profili inserire nell’affare. Secondo il quotidiano sportivo infatti:

Il fatto che il contratto del belga vada in scadenza tra un anno non aiuta, però le diplomazie sono al lavoro per trovare una contropartita che possa entrare nell’affare e gli indizi portano a Joao Mario (che bene ha fatto al West Ham e le cui quotazioni potrebbero essere rilanciate dal Mondiale), oppure a qualche giovane da Karamoh, fino ad Emmers e Odgaard.

FOnte tuttosport