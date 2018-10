(TS) Inter Marotta, è fatta. Tutti i dettagli

Inter Marotta, è fatta

Questo matrimonio, a differenza di quello tra Renzo e Lucia, s’ha da fare. Ne è convinto Tuttosport che, nella sua edizione odierna, assicura che Inter e Marotta presto convoglieranno a nozze. L’indizio è dato dalle parole di Gravina, che aveva contattato l’ormai dirigente ex Juve per affidargli il ruolo di capo di Casa Italia, offerta declinata da Beppe.

Intanto invece i contatti con Steven Zhang proseguono. C’è n’è stato uno, infatti, solo pochi giorni fa. Ecco le parole del quotidiano torinese a riguardo: “La sua volontà è quella di continuare a lavorare in un club. Lasciata Torino, si divide tra Milano e Varese e nei giorni scorsi ha avuto un nuovo contatto con Steven Zhang, rimasto folgorato dalla chiacchierata avuta all’inizio di ottobre, quando il quasi presidente ha capito che la posizione di Marotta non entrerebbe in conflitto con quelle di Antonello,Gardini e Ausilio, ma anzi arricchirebbe in maniera decisiva l’organigramma”.

Il futuro di Marotta quindi è già scritto: presto farà parte della dirigenza nerazzurra. Da un grande club all’altro, con lo stesso ambizioso obiettivo: rendere l’Inter il club più grande d’Italia, dopo esserci straordinariamente riuscito con la Juventus.

Come cambierà la dirigenza nerazzurra

Inter Marotta, presto o tardi, si farà. Cosa accadrà quando arriverà l’ufficialità di questo super acquisto dirigenziale? Nulla. Come riporta Tuttosport, Gardini, Antonello e Ausilio continueranno a svolgere le proprie mansioni. L’ex ad della Juventus si occuperà di coadiuvarli, senza però calpestarli.

Inoltre servirà per avere una figura forte ed esperta in Lega Calcio, dove la società nerazzurra negli ultimi tempi non è stata in grado di ritagliarsi lo spazio che le compete. Sarà inoltre l’uomo forte di Suning, facendo le veci della proprietà quando Steven Zhang, ormai prossimo a diventare il nuovo presidente nerazzurro, sarà in giro per il mondo per tutelare i suoi affari.