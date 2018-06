(TS) Inter, luglio il mese dei rinnovi e dei colpi di mercato. I dettagli

Inter, luglio mese decisivo

“Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà. Luglio m’ha fatto una promessa l’amore porterà”. Così cantava Riccardo del Turco a cavallo degli anni ’60 e ’70. E’ facile immaginare che l’Inter in questo momento stia canticchiando questo allegro motivetto perché effettivamente luglio sarà un mese decisivo.

Come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, luglio sarà il mese decisivo sia per i colpi di mercato che, soprattutto per i rinnovi. Ma andiamo con ordine. A luglio verrà fatto l’assalto per molti obiettivi ormai conclamati di Ausilio e i suoi uomini di mercato. Sotto la lente di ingrandimento, ovviamente, mediani con i piedi buoni e i terzini destri.

Per quanto riguarda i mediani, il preferito è Mousa Dembélé. Il Tottenham però continua a chiedere troppo per lui. Inoltre il diretto interessato preferirebbe andare a svernare in Cina, avendo di fatto ritenuto conclusa la sua parentesi con il calcio che conta con il Mondiale che sta disputando con il suo Belgio. Per quanto riguarda il terzino destro, Vidal è il favorito, ma si continuano a seguire anche Zappacosta, Vrsaljko e Florenzi.

Rinnovi di Icardi e Spalletti

L’Inter, a luglio, avrà il suo bel daffare anche per alcuni rinnovi importanti. Su tutti quelli del capitano Mauro Icardi e del mister Luciano Spalletti. Le trattative tra Maurito e la società nerazzurra per il rinnovo sono state imbastite da tempo. Balla un milione di differenza sostanzialmente, ed è probabile che le parti si accorderanno a metà strada (7,5 milioni a stagione).

Per quanto riguarda il rinnovo di Spalletti, il discorso è un po’ più complicato. Il mister, rimasto scottato dalle promesse non mantenute della scorsa campagna acquisti, vuole prima vedere come si muoverà la società quest’estate. Solo dopo deciderà se continuare la sua avventura professionale a Milano, sponda nerazzurra. Certo è che se, dopo Nainggolan, dovesse arrivare anche Florenzi, sarebbe difficile per il tecnico di Certaldo rifiutare l’eventuale offerta di rinnovo.