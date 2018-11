Inter, la settima vittoria serve a dare la carica contro il Barcellona

Inter: questa vittoria è un boost importante in vista del Barca che sarà ospite a San Siro Martedì. Pur trattandosi di una delle cinque migliori squadre d’Europa, non è possibile presentarsi in campo sconfitti. L’atteggiamento deve essere quello giusto ed è importante mettere in atto ciò che si provi in allenamento e con il cuore degli ottantamila circa che saranno presenti.

Spalletti vuole la prestazione e l’applicazione dei suoi concetti. Perdere è possibile, ma farlo con l’identità ben messa in mostra è tutt’altra cosa. Al Camp Nou è mancata anche un po’ la fortuna, ma soprattutto la convinzione. Potrebbe essere una gara decisiva per il prosieguo in Champions e Icardi e compagni non vorranno farsela sfuggire. Recuperato anche Nainggolan, tutti saranno a disposizione per la super sfida. Considerato poi il turn over visto contro il Genoa, la formazione dovrebbe essere già preventivabile da oggi salvo sorprese dell’ultimo momento. Messi non ci sarà di nuovo: motivo in più per crederci e provarci ancora di più.