(TS) Inter, in attacco si balla il tango: a Icardi serve Lautaro

Inter, a Icardi serve Lautaro

L’Inter sta vivendo un periodo di esaltazione e di gioia grazie alla straordinaria rimonta ai danni del Tottenham. In quella partita però è evinto, purtroppo, un grave problema: la solitudine di Maurito Icardi. Il capitano nerazzurro ha segnato un eurogol, mai il dato sui palloni toccati (16, ndr) è davvero drammatico.

Serve qualcuno che dialoghi con lui, serve qualcuno con cui abbia feeling. Chi se non Lautaro Martinez? Il Toro ha dimostrato, nel corso del precampionato, di essere in piena sintonia con il 9 nerazzurro. Certo, contro il Sassuolo la coppia non ha funzionato perfettamente, ma, negli ultimi minuti contro il Torino, i due avevano mostrato invece intesa.

Cosa giudicare quindi? Niente, perché la stagione nerazzurra è stata “resettata” dopo la straordinaria vittoria di martedì. Vittoria che certamente darà uno slancio positivo al prosieguo del campionato interista. Quindi i due, insieme, meritano un altra possibilità, anche se Spalletti pare aver chiuso ad un possibile impiego dei due argentini insieme dal primo minuto. Questo perché il tecnico di Certaldo vuole che Icardi trovi l’intesa con Radja Nainggolan, calciatore che, a differenza di Lautaro, può fare interdizione, può essere pericoloso sotto porta e può inventarsi giocate da “trequartista”.

Rientro vicino per il Toto

Lautaro Martinez l’Inter l’ha solo sfiorata, ora è pronto a riprendersela. Già, perché l’ematoma al polpaccio che l’ha tenuto fuori dalla gara contro il Bologna, è stato finalmente assorbito completamente. Lo ha rivelato l’edizione odierna di Tuttosport. Ciò significa che tornerà presto a disposizione.

Magari non sarà sabato, visto il rischio di ricaduta che comporta un problema muscolare al polpaccio, ma martedì per la sfida a San Siro contro la Fiorentina potrebbe esserci. Il suo recupero sarà fondamentale, soprattutto per dare respiro a Mauro Icardi che senza di lui è più solo sia fuori che dentro il campo.