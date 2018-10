(TS) Inter, i tifosi possono festeggiare: accordo per il rinnovo della stella nerazzurra

Inter, accordo con Brozovic

La trattativa è durata tanto ma, finalmente, c’è l’accordo tra Inter e Brozovic per il rinnovo del suo contratto. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport. Il croato andrà a percepire 3 milioni a stagione, a fronte dei 2,4 incassati fino ad oggi. Inoltre, il contratto verrà prolungato di una stagione. Infine, la clausola passerà da 50 milioni a 60 e sarà valida soltanto per il mercato estero.

Spalletti può finalmente festeggiare questo importante rinnovo che pone fine a una lunga trattativa iniziata a febbraio dello scorso anno, mese quasi coincidente con l’esplosione di Brozo come regista, per mano dello stesso tecnico nerazzurro.

Oggi il croato è una colonna della squadra e la sua assenza, ogni volta che si verifica, pesa. Basti pensare alla sfida di domenica contro la Spal, nella quale è stato sostituito da Borja Valero. Il peso specifico dei due è differente, e si è visto bene in campo. Poco male però, il ragazzo è rimasto ad Appiano per recuperare dal fastidio muscolare che l’ha tenuto fuori domenica e sarà abile e arruolabile per il derby.

Colpo in prospettiva

Oltre al rinnovo di Marcelo Brozovic, l’Inter ha messo a segno un importante colpo di mercato in prospettiva. E’ stato infatti tesserato nella giornata di ieri Christopher Attys, 17enne francese prelevato dall’US Nancy.

Il tesseramento è arrivato a seguito di un provino durato qualche giorno, che ha visto il giovane Attys misurarsi anche con la prima squadra nerazzurra. Prima squadra che da ieri si sta allenando sui campi di Appiano Gentile in vista del derby di domenica 24 ottobre.