(TS) Inter, Herrera nel mirino. E per gennaio, occhio al clamoroso ritorno

Inter, piace il messicano Herrera

L’Inter sta lavorando ancora sul mercato, nonostante la finestra dei trasferimenti sia chiusa. Il motivo però è presto detto: a partire dal primo gennaio, molti talenti andranno in scadenza di contratto. Su tutti, Martial e Areola, che interesserebbero non poco ad Ausilio. Non si parlerà di loro in questo articolo, bensì di un altro calciatore in scadenza che piace molto dalle parti di Corso Vittorio Emanuele.

Stiamo parlando di Hector Herrera, centrocampista totale del Porto, anche lui acquistabile, anzi, bloccabile a 0 già da gennaio. Il messicano infatti ha il contratto in scadenza nel giugno 2019, già quest’estate la società nerazzurra ha provato a strapparlo alla sua squadra. La richiesta di 40 milioni però ha bloccato sul nascere ogni discorso.

Ecco le parole di Tuttosport in edicola oggi: “La società nerazzurra ha iniziato a lavorare sul giocatore in prospettiva, con l’obiettivo di battere la concorrenza qualificata di altre big d’Europa, tra le quali il Tottenham. Il Porto, in tal senso, sembra in fuorigioco: e dire che questa estate continuava a chiedere per Herrera la clausola fissata a quota 40 milioni. Non è dato a sapersi se il club riuscirà a vendere a gennaio il messicano, mentre per l’estate l’Inter si farà trovare pronta, anche perché c’è la prospettiva di inserire nel motore un giocatore di grande esperienza internazionale che è nel pieno della maturità calcistica, dato che il 19 aprile compirà 29 anni. Questo però ha convinto l’interessato a cercare il contratto della vita e, come insegnano le leggi di mercato, da svincolati è più facile strappare un ingaggio economicamente più alto, non essendoci costi – tranne che per le commissioni – legati al cartellino”.

Occhio al clamoroso ritorno

Secondo Tuttosport, l’Inter starebbe pensando al ritorno di Rafinha per la finestra di gennaio. Il brasiliano, entrato prepotentemente nei cuori dei tifosi nerazzurri, è chiuso al Barcellona dai nuovi acquisti Vidal e Arthur, oltre che da Rakitic e Busquets, e vuole andar via per giocare.

Inoltre, ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate in estate per provare proprio a tornare a Milano. Rafinha farebbe molto comodo a Spalletti. considerando che sarebbe il sostituto perfetto, sia pur con caratteristiche diverse, di Radja Nainggolan. Al momento non c’è in rosa un calciatore con le caratteristiche del belga, Rafael Alcantara, oltre ad essere in grado di sostituire l’ex Roma magistralmente, darebbe a Spalletti più opzioni tattiche, grazie alla sua grande duttilità.