(TS) Inter-Fiorentina, le ultime: Spalletti ne cambia due, dubbi per Pioli

Inter-Fiorentina, qui Inter

Inter-Fiorentina sarà una gara che dirà molto sul futuro della stagione nerazzurra. Una vittoria infatti è necessaria per tornare in zona Champions, o quantomeno nella immediata periferia. Per far ciò, Spalletti si affiderà alla formazione tipo. Torneranno, infatti, dal primo minuto De Vrij e Perisic, rimasti in panchina nella trasferta di Genova contro la Samp.

In difesa quindi ci saranno D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Asamoah. Conferma a centrocampo per Brozovic e Vecino – insidiato da Gagliardini -, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Candreva, Nainggolan e Perisic, a supporto di Icardi. Ancora panchina per Lautaro Martinez, vicino al pieno recupero, ma non ancora in grado di giocare per 90 minuti.

L’unico assente è Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato, infatti, è ancora alle prese con il disturbo al ginocchio che l’ha condizionato sin dal mondiale. Il suo recupero però procede bene, quindi potrebbe tornare a disposizione di mister Spalletti per la sfida di sabato contro il Cagliari o, al più tardi, per la sfida di Champions contro il PSV.

Qui Fiorentina

Inter-Fiorentina sarà una partita molto importante per i viola, chiamati a confermare le buone prestazioni di questo inizio di campionato su un campo molto difficile. Pioli, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, non dovrebbe cambiare nulla in difesa. Qualche aggiustatina ci sarà a centrocampo, dove potrebbe rifiatare Gerson per far spazio a Edmilson Fernandes.

Conferma per Chiesa e Simeone, dubbi per Pioli invece per quanto riguarda l’altro attaccante esterno. Il favorito per una maglia da titolare dovrebbe essere Pjaca, ma il croato è insidiato da Eysseric e Mirallas.