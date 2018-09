(TS) Inter, è allarme San Siro in campionato: numeri preoccupanti

Inter, è allarme San Siro

L’Inter sta lentamente risalendo la china dopo un avvio di stagione letteralmente drammatico. Adesso manca l’ultima cosa per invertire definitivamente la tendenza di questa stagione: vincere a San Siro, in campionato. Già perché in Champions League il successo è arrivato, ma in campionato manca da diversi mesi.

Gli uomini di Spalletti, infatti, non vincono una partita tra le mura amiche da Inter-Cagliari della passata stagione, gara vinta per 4-0, disputata il 17 aprile di quest’anno. Praticamente, in casa non si vince da più di cinque mesi. Dopo quella partita, i nerazzurri sono stati sconfitti dalla Juventus, dal Sassuolo e dal Parma, e hanno pareggiato contro il Torino.

Serve quindi una vittoria al più presto, e la partita contro la Fiorentina di domani è quella più indicata per tornare a vincere. Con i 3 punti, infatti, i nerazzurri aggancerebbero in classifica proprio i viola a 10 punti, e si porterebbero vicini alla tanta agognata zona Champions.

Tifosi sempre presenti

Nonostante il pessimo rendimento casalingo – solo cinque vittorie su dodici partite disputate a San Siro nel 2018 -, il pubblico nerazzurro non abbandona mai i suoi beniamini. Domani contro la Fiorentina sono attesi 55mila spettatori, un numero straordinario se si tiene conto che si tratta di un match disputato di un giorno feriale.

Sabato invece, quando i nerazzurri se la vedranno con il Cagliari, saranno attesi ben 60mila spettatori. Numeri straordinari, riportati dall’edizione odierna di Tuttosport, che fanno impressioni se visti tutti insieme: l’Inter, infatti, nelle prime cinque gare di questa stagione, ospiterà – se i numeri per le prossime due partite saranno confermati – ben 300mila spettatori.