(TS) Inter, le ultime sulle condizioni di Sime Vrsaljko

Inter, le condizioni di Vrsaljko

Quando al minuto 20 della sfida tra Spagna e Croazia, Sime Vrsaljko è uscito zoppicante dal terreno di gioco, lamentando un fastidio al ginocchio, i tifosi nerazzurri hanno sentito un brivido correre sulla loro schiena. Poi le sue parole, arrivate insieme a quelle del ct croato Dalic, li hanno tranquillizzati, almeno in parte.

Parole che, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sono state confermate dai fatti. Già, perché ieri alla Pinetina, Vrsaljko ha svolto interamente il lavoro a parte previsto per il suo ritorno dalle partite giocate con la sua nazionale. Un chiaro segnale che le sue condizioni sono buone e che, con ogni probabilità, sarà a disposizione sia per la gara di domani contro il Parma che per quella di martedì contro il Tottenham.

Spalletti quindi tira un sospiro di sollievo e può avvicinarsi a questi ventidue giorni nel corso dei quali la sua squadra drovrà disputare sette partite, una ogni tre giorni. Per uscire indenne da questo “girone dell’inferno”, l’Inter deve riuscire a preservare la condizione fisica dei suoi atleti. Senza condizione non andranno da nessuna parte.

Domani in panchina

Vrsaljko non farà parte dell’Inter che domani sfiderà il Parma, ma si accomoderà in panchina. Nessun rischio, contro il Tottenham serve a pieno regime. Al suo posto ci sarà Danilo D’Ambrosio, neo trentenne. Anche il suo collega Asamoah rischia, secondo Tuttosport, di assistere al match di domani dalla panchina.

Già, perché Spalletti non vuole rischiare nemmeno un suo infortunio, visti i recenti acciacchi che ha patito, e quindi probabilmente ci sarà Dalbert a sinistra. Occhio anche a Miranda che potrebbe concedere un turno di riposo a uno dei due centrali.