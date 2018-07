(TS) Inter, che difesa! Centimetri e gol al servizio di Spalletti

Inter, la difesa più alta del campionato

L’Inter alza il muro. Con l’arrivo in nerazzurro di Stefan De Vrij, la difesa interista è diventata quella con più centimetri. Lo rivela Tuttosport in edicola oggi che spiega i criteri utilizzati per stilare questa particolare classifica: “Prendendo in esame le prime sei formazioni dell’ultimo campionato e analizzando le altezze dei centrali in rosa (i primi cinque per ogni squadra), ecco il dato che certifica come l’arrivo dell’olandese, unito a quello del giovane Bastoni (190 cm) prelevato dall’Atalanta, proietti l’Inter in cima alla classifica dei giganti con un’altezza media di 189.6 cm”.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo il Napoli, con 189cm di media. Andando avanti, al terzo posto c’è la Roma (188.6). Appena fuori dal podio la Juventus con i suoi 188.2 cm di media, seguita dal Milan con 187.2 cm. Chiude al quinto posto la Lazio, che ha perso De Vrij, con 184.2 cm.

Avere una partita di difensori molti alti aiuta tanto nelle palle inattive, sia difensive che offensive. Già l’anno scorso la squadra di mister Spalletti è stata letale da palla ferma, quest’anno i tifosi e lo stesso tecnico nerazzurro si augurano che possa andare ancora meglio.

Il muro del gol

L’Inter non solo ha alzato il muro, ma ha composto una difesa di specialisti offensivi. Sembra un paradosso, ma non lo è. Infatti, come spiega Tuttosport: “De Vrij nel gioco aereo è un calciatore con pochi eguali nella nostra Serie A e lo ha dimostrato nelle aree avversarie la scorsa annata, quando ha realizzato ben 6 reti, quattro di testa. De Vrij, sulla carta – poi si vedrà se Spalletti avrà idee diverse -, andrà a formare la coppia di centrali insieme a Milan Skriniar (187), un altro che di testa, ma anche di piede, si è fatto valere, come dimostrano i 4 gol segnati. Insieme, dunque, i potenziali due centrali nerazzurri titolari hanno bucato la porta per ben 10 volte”.

Un bottino di gol non indifferente, se si tiene conto che si sta parlando di difensori centrali. Insomma, le opzioni offensive per l’Inter 2018/19 non mancheranno, e potranno essere trovate in ogni zona del campo.