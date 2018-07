(TS) Inter, adesso si cede: un paio di big rischiano

Inter, adesso si cede

L’Inter ha lavorato senza sosta, prima per rispettare i parametri del ffp, poi per regalare a Spalletti due calciatori importanti come Nainggolan e Politano, senza contare gli arrivi a parametro zero di Asamoah e De Vrij. Adesso però è arrivato il momento delle cessioni, necessarie per finanziare parte di questo mercato. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport.

Ecco le parole del quotidiano torinese: “Le cessioni non sono finite in casa Inter. Se fino al 30 giugno, però, sono state cessioni di giovani e di giocatori molto marginali per generare plusvalenze, da qui a fine agosto bisognerà pensare alle uscite che riguardano quei giocatori che non fanno più parte dei piani di Spalletti”.

Ma di chi si tratta? In primis di “Joao Mario, ormai fuori dal Mondiale. Il portoghese, quest’anno, è andato in prestito al West Ham e ha fatto sapere da tempo di non voler tornare a Milano. Per non fare minusvalenze, però, si potrà lasciarlo andare solo di fronte a un’offerta da una trentina di milioni”.

I nomi

Oltre a Joao Mario, l’Inter starebbe pensando di cedere altri calciatori. Come rivela Tuttosport, uno dei possibili partenti potrebbe essere Eder. Per lui, infatti, ci sono diversi interessamenti di club spagnoli e della Sampdoria, sua meta preferita. Un altro che potrebbe partire è Andrea Pinamonti. Il bomber classe ’99 era sulla lista dei partenti già a giugno. Adesso, con più calma, potrà essere deciso meglio il suo futuro.

Non è finita qui. Infatti, ci sono altri tre calciatori che potrebbero lasciare Milano in questo mercato. E si tratta di tre big, ovvero Candreva, Valero e Vecino. L’uscita dell’esterno italiano è legata all’arrivo di Malcom, mentre per Valero si prospetta un ritorno in Spagna. Per quanto riguarda Vecino, su di lui c’è il Chelsea.