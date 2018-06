(TS) Icardi, tre indizi fanno una prova sul suo futuro

Icardi, tre indizi fanno una prova

Mauro Icardi è stato uno dei nerazzurri più chiacchierati in questo giugno caldissimo per l’Inter. Prima le sue parole “dubbiose” nel post partita di Lazio-Inter che ha regalato la Champions ai nerazzurri, poi le foto di Wanda Nara sulle quali sono stati costruiti vari castelli di sabbia. Su tutte la foto della zebra scattata durante un Safari in Sud Africa, che oggettivamente è un po’ come fotografare un cinese a Pechino, vista come un indizio social (futuro alla Juventus, ndr).

Nella giornata di ieri però sono arrivati tre indizi che fanno inevitabilmente una prova sul futuro del capitano nerazzurro. Eccoli, riportati da Tuttosport in edicola oggi: “Prima Luciano Spalletti: «Maurito non va via, rimane con noi perché è un giocatore importante». Poi Piero Ausilio: «Non ci siamo mai nascosti, vogliamo tenere Mauro con noi. Il rinnovo? Ha ancora un contratto di tre anni, ho sempre detto io per primo che ci sarebbe stata l’opportunità di sedersi e di pensare qualcosa di diverso in questo contratto. Sarà così, ma adesso stiamo definendo cose che hanno scadenze diverse, ma con calma faremo anche il rinnovo di Mauro». Il tutto unito al “like” che lo stesso capitano nerazzurro ha messo al selfie di Nainggolan con i tifosi nerazzurri pubblicato dal profilo Instagram dell’Inter”.

Tre indizi che fanno, appunto, una prova. E la prova va in un’unica direzione: la permanenza di Maurito in nerazzurro anche per la prossima stagione. Fondamentali in questo senso, le parole del ds Ausilio, che ha annunciato l’imminente trattativa per il rinnovo, che partirà nei primi giorni di luglio.

Tuttosport continua a insistere con la Juve

Nonostante l’evidenza indichi che il futuro di Icardi, almeno in Italia, sarà nerazzurro, c’è qualcuno che continua a fare la voce fuori dal coro. Si tratta di Tuttosport, quotidiano torinese che continua a insistere con la storia di Maurito alla Juventus.

Noi abbiamo scelto di non riportare più notizie che vanno in questa direzione, “perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro”, diceva qualcuno. In ogni caso, per pura cronaca, vi diciamo che secondo Tuttosport i contatti tra Wanda e il club bianconero sarebbero ancora in atto. Nonostante le dichiarazioni in senso contrario da parte di tutta la dirigenza nerazzurra.