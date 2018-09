TS | Icardi Keita, ballottaggio “psicologico”, in difesa indecisione tra…

TS, Icardi Keita in ballottaggio, ma non solo

A poche ore da Inter Parma sono ancora molti i dubbi nella testa di Spalletti. Icardi o Keita? Si prospetta un mese difficile e il tecnico dovrà essere bravo a gestire le forze.

“La sensazione è che Spalletti preferirebbe non rischiare inizialmente Icardi non tanto perché non stia bene, quanto perché dopo il Parma, l’Inter avrà il Tottenham (martedì 18 in casa) e poi due gare toste in campionato con Sampdoria (sabato 22 a Marassi) e Fiorentina (martedì 25 a San Siro). Spalletti deve convivere con la necessità di gestire le forze, ma anche con l’aspetto psicologico dei giocatori- racconta TuttoSport. Icardiè un ragazzo che non si fa schiacciare dalle pressioni, ma arrivare all’esordio in carriera in Champions con un gol in stagione anziché zero, potrebbe essere diverso. Certo, non è scontato che un Icardi titolare oggi col Parma segni, ma l’argentino non fa gol, amichevoli comprese, dal 24 luglio a Sheffield: di tempo ne è passato…”

“Problemi” di scelta anche in difesa

Non saranno certo questi i problemi, anzi, Spalletti ora ha abbondanza, soprattutto in difesa, 3 centrali molto forti, ma uno dovrà sedersi in panchina.

“Icardi-Keita non è l’unico ballottaggio. Asamoah per esempio ha ancora qualche fastidio alla caviglia destra, dovrebbe giocare, ma Dalbert è pronto. D’Ambrosio dovrebbe far rifiatare Vrsaljko, pure lui non al top, mentre c’è curiosità per capire quale coppia verrà scelta in difesa con Miranda reduce da due panchine. Gagliardini affiancherà Brozovic a centrocampo”.

La probabile formazione

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Fonte: TuttoSport