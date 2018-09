(Ts) Icardi al prolungamento con l’Inter: accordo su rinnovo e clausola

Mauro Icardi e l’Inter trattano anche per il futuro. Il matrimonio continuerà. Accordo in vista giocatore-società.

L’Inter deve ripartire dai suoi pilastri. Una stagione partita in sordina, ma che può regalare soddisfazioni maggiori in prospettiva. Mauro Icardi naturalmente la punta di diamante su cui puntare per i progetti futuri. I presupposti ci sono tutti. Tuttosport rilancia la news di aggiornamento contrattuale sull’attaccante argentino.

Mauro Icardi vicino al rinnovo con l’Inter: accordo su adeguamento e nuova clausola.

Sullo sfondo un Mauro Icardi sempre più intenzionato a restare all’Inter. Su Tuttosport si legge infatti che Wanda Nara e la società nerazzurra hanno trovato l’accordo di massima sul rinnovo di contratto. Bisogna solo formalizzare.

Icardi attualmente guadagna poco più di 5 milioni di euro all’anno fino al 2021. Adeguamento in prospettiva con allungamento fino al 2022 e nuova clausola tutta da stabilire in cifre. Icardi-Inter: il matrimonio destinato a durare ancora tanto per il bene nerazzurro.