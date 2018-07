(TS) Dembélé, parte l’assalto Inter. I retroscena

Dembélé, è partito l’assalto nerazzurro

Ci siamo: è partito l’assalto per Dembélé da parte dell’Inter. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport. Ecco le parole del quotidiano torinese: “E’ iniziato il conto alla rovescia per lanciare l’assalto finale a Moussa Dembele, il centrocampista del Tottenham che Spalletti ha indicato come suo preferito per rinforzare la linea mediana. Il centrocampista si trova ancora in Russia, anche se il ct del Belgio, Martinez, lo ha finora utilizzato col contagocce, schierandolo titolare solo contro l’Inghilterra. Finché il Belgio sarà al Mondiale, Mousa – contratto fino al 2019 – non prenderà nessuna scelta sul proprio futuro che sarà comunque quasi sicuramente lontano da Londra”.

C’è quindi la volontà da parte dell’Inter di non “stressare” il calciatore con il mercato, visto che è a giocarsi il mondiale con la sua nazionale. Ma quando il mondiale finirà, l’assalto al centrocampista partirà per davvero. I contatti con l’entourage del giocatore sono ben avviati e si arriverebbe, quindi, presto a un accordo.

Al calciatore, infatti, che vuole a tutti i costi un’esperienza in Cina, è stato promesso che andrà a giocare lì con la maglia dello Jiangsu Suning, altra società della proprietà nerazzurra. Quindi, dopo la sua avventura interista, sarebbe libero di andare a svernare nel profondo oriente con tanto di contratto faraonico.

Alleato prezioso

L’Inter può contare su un alleato prezioso nella corsa a Dembelé. Si tratta di Radja Nainggolan, suo connazionale e suo grande amico. Come ricorda Tuttosport, lo stesso neoacquisto nerazzurro a precisa domanda rispose: «Ora è al Mondiale, non lo stresserò con il mercato», facendo chiaramente capire che anche lui non vuole distrarre il calciatore con altre questioni.

Ma, non appena il mondiale finirà, Radja e Ausilio si fionderanno sul calciatore che ormai anche Spalletti vuole a tutti i costi. Il tecnico di Certaldo è convinto che Mousa sia l’uomo giusto per giocare al fianco di Brozovic. I due formerebbero un centrocampo possete fisicamente e dotato di grande abilità nel palleggio.