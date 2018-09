(TS) Dal Messico il doppio colpo per l’Inter: il tandem da sogno

Loading...

L’Inter sogna il doppio colpo di calciomercato in salsa messicana. I due messicani che possono trasmettere il salto di qualità a Spalletti.

Mentre l’Inter lavora sul campo per preparare il match contro il Parma, il lavoro di Ausilio e compagnia sul fronte mercato non si ferma. Si valuta, quantomeno. Tuttosport questa mattina rilancia una news di calciomercato made in Messico. Proprio da lì potrebbero arrivare due colpi da novanta per Spalletti.

Lozano ed Herrera verso l’Inter: il doppio colpo che fa sognare.

Doppio obiettivo messicano per l’Inter. Hector Herrera del Porto e Hirving Lozano del Psv Eindhoven. Sarebbero loro i profili giusti per l’Inter del futuro, secondo quanto si legge su Tuttosport. Lozano, peraltro, sarà avversario dei nerazzurri in Champions. Un modo ulteriore per testarne le qualità. Gli olandesi lo valutano intorno ai 40 milioni di euro. Ma anch’egli in scadenza di contratto a giugno. Un affare. Sotto ogni punto di vista.