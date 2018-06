(TS) Colpo Inter, il calciatore in arrivo a Milano. I dettagli

Inter, fatta per Politano

Quando l’ Inter sembrava concentrata su altri fronti, ecco il fulmine a ciel sereno: Matteo Politano sarà presto nerazzurro. Ieri, in tarda serata, ha lanciato questa bomba di mercato Gianluca Di Marzio, oggi la notizia viene ripresa da Tuttosport e si arricchisce di nuovi particolari. Secondo il quotidiano torinere, la società nerazzurra ha chiusto per l’ex Sassuolo a causa dei rallentamenti nella trattativa per Malcom.

Il brasilano era ed è l’obiettivo numero uno per rinforzare gli esterni, ma i tentennamenti del Bordeaux, che prima sembrava aver aperto a un prestito con diritto di riscatto e poi no, hanno spinto Ausilio a cauterlarsi il più velocemente possibile. Così ha chiuso con il suo collega Carnevali l’acquisto del funambolo di scuola Roma.

L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Molto meno di quanto avrebbe pagato il Napoli a gennaio per averlo. Nell’operazione, inoltre, rientreranno i due giovani Zappa e Merola, con il primo però che rimarrà in prestito a Milano poiché dovrà essere inserito in lista Champions.

Karamoh via?

L’ Inter è sempre più scatenata sul mercato e, dopo Politano, punta ad almeno uno tra Malcom e Suso. Tutti questi movimenti sugli esterni indicano che qualcuno dovrà partire. I principali indiziati, per ovvi motivi, sono Antonio Candreva e Yann Karamoh. Entrambi sarebbero chiusi dai nuovi acquisti e quindi potrebbero andare a cercare fortuna altrove.

Se per Candreva si tratterà di una cessione a titolo definitivo, il discorso per il talentino francese è ovviamente diverso. Infatti la società nerazzurra sta cercando una società alla quale cedere in prestito l’ex Caen in modo da permettergli di giocare di più e quindi crescere più velocemente. Non va dimenticato però che Yann interessa particolarmente al Tottenham e potrebbe quindi finire nella trattativa per Dembélé.