(TS) Clamoroso, le milanesi si sfidano per Marotta. I dettagli

Marotta, è derby tra Inter e Milan

La notizia dell’addio di Marotta alla Juventus ha scosso il calcio italiano perché arrivata improvvisamente, anche se da fonti vicine all’ambiente bianconero il malessere dell’ormai ex ad bianconero risultava già noto in estate. Cosa farà adesso Beppe? Lui stesso ha escluso quella che poteva essere la soluzione più accreditata dalla stampa, ovvero la presidenza della FIGC.

Ecco allora che si aprono altri scenari, come l’approdo in un altro top club italiano. Le voci hanno cominciato a diffondersi sin dalla notizia dell’addio, ma ormai ci troviamo davanti a una (quasi) certezza: il futuro di Marotta sarà a Milano. Non è ancora dato sapere se sarà all’Inter o al Milan, poiché i due club se lo starebbero ancora contendendo. Lo conferma l’edizione odierna di Tuttosport.

Secondo il quotidiano torinese, ben informato sulle vicende a tinte bianconere, il Milan lo sta tentando dalla scorsa estate, quando però si è vista ricevere un secco no dall’amministratore delegato. Nel frattempo, si è fatta strada l’Inter che è alla ricerca di una figura di spicco per tutelare i propri interessi in Lega Calcio.

La situazione

Ad oggi, l’Inter risulta la favorita per “l’acquisto” di Beppe Marotta. Lo rivela Tuttosport: “Le voci di corridoio danno in vantaggio i nerazzurri, ma il Milan (che lo aveva già cercato quest’estate) resta comunque una soluzione da non escludere. Il tutto senza fretta, perché Beppe non ha intenzione di forzare i tempi e anche perché vere e proprie trattative non sono iniziate. L’Inter, con il suo arrivo, dovrebbe ripensare completamente la struttura del club che adesso prevede un AD, Alessandro Antonello, e una serie di responsabili tutti allo stesso livello. Piero Ausilio, che adesso ha pieni poteri sull’area tecnica, rischierebbe di essere declassato e l’organigramma subire uno scossone, ma certo se anche quest’anno i risultati sportivi non soddisfacessero Suning, potrebbe essere una soluzione”.

Un futuro da scrivere, ma con una certezza: l’ex ad juventino ha Milano nel suo futuro.