(TS) Caso Candreva all’Inter: ha rifiutato il Monaco e ora sarà…

L’esterno sarà escluso dalla Lista Champions

Il quotidiano piemontese TuttoSport non ha dubbi: in casa Inter c’è la grana Candreva. Ora l’ex Lazio– con la chiusura del calciomercato anche negli altri paesi – può davvero diventare un caso in casa nerazzurra, visto che con ogni probabilità l’ex calciatore della Lazio sarà anche escluso dalla lista Champions.

E’ praticamente sprofondato all’ultimo posto nelle gerarchie di Spalletti. Che gli ha preferito altri calciatori come Perisic, Keita e anche Karamoh (che è stato ceduto ieri al Bordeaux). Altro punto a suo sfavore, è l’aver praticamente rifiutato ogni trattativa con il Monaco, che di certo avrebbe facilitato l’arrivo in nerazzurro di Keita.

Timide possibilità per il campionato: Candreva potrebbe salutare l’Inter a gennaio

E allora? Allora il rischio – come scrive Tuttosport – è che ora all’interno dello spogliatoio nerazzurro possa scoppiare un vero e proprio caso Candreva il quale potrebbe avere come unico palcoscenico a disposizione quello del campionato.

Dove però lo spazio potrebbe non esserci o comunque non potrebbe bastare ad un calciatore che negli ultimi anni è stato praticamente – fra Lazio e Inter – sempre titolare. Come andrà a finire? Sembra ormai scontato: salvo clamorosi colpi di scena Candreva lascerà l’Inter a gennaio.

Fonte: TuttoSport