(TS) Calciomercato Inter, occhi sulla stella francese. I dettagli

Calciomercato Inter, occhi su Martial

(Calciomercato Inter) L’Inter sta lavorando, l’ha dichiarato il ds Piero Ausilio qualche giorno fa, sui parametri zero. Molti sono infatti i calciatori che andranno in scadenza di contratto a giugno e la società nerazzurra vuole farsi trovare pronta. Nelle scorse settimane si era parlato, ancora, di Angel Di Maria, in uscita dal PSG, che però non sembra poi così in uscita, visto che in Francia sono certi che rinnoverà con i parigini.

E allora ecco che il nome nuovo arriva dalla Premier League, precisamente da Manchester, sponda United. Stiamo parlando di Anthony Martial, esterno offensivo francese classe 95. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport. I discorsi sarebbero già partiti, ma ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus, da tempo sul calciatore.

Il nome di Martial non è un nome nuovo per il mercato interista. Già nell’estate del 2017 si era parlato di lui nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare Perisic a Manchester. Ausilio aveva chiesto lui come contropartita ricevendo un secco no da parte di José Mourinho. Oggi, considerato anche il contratto in scadenza, i tempi sarebbero maturi per un trasferimento.

Acquisto anche a centrocampo

(Calciomercato Inter). Il mercato dell’Inter non si fermerà all’acquisto di un esterno. Già perche Ausilio, come riporta Tuttosport, starebbe sondando alcuni giocatori alla ricerca di un colpo in mediana. Il preferito parrebbe essere Hector Herrera, centrocampista messicano in forza ai portoghesi del Porto, anche lui con il contratto in scadenza a giugno 2019.

Inoltre, se Miranda dovesse andare via, Ausilio sarebbe pronto a rimpiazzarlo con uno tra Godin (in scadenza ma vuole rinnovare con l’Atletico), Vertonghen e Alderweireld, entrambi di proprietà del Tottenham ed entrambi in scadenza di contratto. Niente da fare per Ramsey, che ha annunciato il suo addio all’Arsenal nei giorni scorsi, che è nel mirino di Milan e Juventus.