(TS) Antonello fa chiarezza sul futuro di Icardi: “Ad oggi nessuna…”

Antonello fa chiarezza su Icardi

Ieri Antonello, amministratore delegato nerazzurro, è interventuto a Gr Parlamento e le sue parole sono state riportate da Tuttosport. Oggetto della discussione, soprattutto, il futuro di Mauro Icardi, che tanto ha fatto parlare in questo mese post stagione 2017/18. L’ad ha voluto tranquillizzare i tifosi sul fatto che, ad oggi, non è arrivata alcuna offerta indecente per lui.

Tradotto? Rimane all’Inter. Da non sottovalutare però che al momento è attiva la clausola che può portare Icardi all’estero in cambio di 110 milioni di euro. Com’è logico, visto che il capitano è ancora un calciatore nerazzurro, nessuno ha ancora offerto questa cifra alla società nerazzurra.

Mancano 12 giorni alla scadenza della clausola, e in questo lasso di tempo tutto può succedere. Il calciatore, da parte sua, non ha mai nascosto la sua volontà: vuole rimanere e provare a vincere in nerazzurro. E mai come quest’anno è possibile che questo sogno possa diventare realtà. Il ds Ausilio sta infatti lavorando splendidamente per rinforzare una rosa già competitiva e i tanti arrivi certificano la bontà del suo lavoro.

Il rinnovo

Antonello ha parlato, ovviamente, anche del rinnovo. Le sue parole a riguardo sono state chiarissime: «Icardi è il nostro capitano, c’è un contratto in essere e c’è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo. Ci incontreremo nelle prossime settimane per percorrere questa strada e speriamo nella soddisfazione di entrambe le parti».

Nessuna fretta quindi, nonostante la clausola in essere che potrebbe portarlo via prima delle “prossime settimane” citate dall’ad nerazzurro. Evidentemente la fiducia nel capitano nerazzurro è alta e in società aleggia la convinzione che non accetterà le lusinghe dei club che, eventualmente, andranno a bussare alla sua porta. Oppure, opzione più probabile, la società vuol vedere davvero se ci sono squadre interessate a lui. In tal caso, se saranno disposte a versare l’importo della clausola, Icardi e l’Inter si saluteranno senza troppi rimpianti. La priorità, in ogni caso, rimane il rinnovo.