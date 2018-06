Tragedia Mondiale! Dopo il gol commentatore tv muore d’infarto

Morte shock dopo il gol dell’Arabia Saudita

Tragedia Mondiale. L’Egitto è stata una delle delusioni di questo Mondiale in Russia. L’Arabia Saudita ha conquistato una storica vittoria ai Mondiali di Russia 2018 battendo 2-1 i Faraoni grazie al gol al 95′ di Al Dawsari.

Gli uomini di Cuper, inseriti nel girone A con Uruguay, Russia ed Arabia Saudita, non sono riusciti a conquistare nemmeno un punto. Chiudendo mestamente a quota zero con soli due gol realizzati, da Mohamed Salah, e ben sei subiti in tre giornate.

Un commentatore colto da infarto perde la vita

La sfida, ininfluente, di ieri contro l’Arabia Saudita però ha portato alla morte un commentatore egiziano che è stato colto da un infarto improvviso, pare subito dopo il gol dei sauditi siglato al 95′.

Una rete inutile ai fini della qualificazione agli ottavi, visto che entrambe erano già eliminate, ma che si è rivelata fatale per Abdel Rahim Mohamed, commentatore sportivo per Nile Sports Channel ed ex giocatore e allenatore egiziano.

Abdel Rahim Mohamed è morto d’infarto subito dopo il gol del 2-1 che ha condannato Salah & Co. a chiudere la kermesse iridata con zero punti. Inutile la corsa all’ospedale francese Qasr Al-Aini dove i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. Il telecronista vantava anche una carriera da calciatore e da allenatore alla guida dell’El-Marrikh Sporting Club di Port Said, dell’El-Mansoura Sporting Club di Mansoura e dello Zamalek del Cairo. A riportarlo è FoxSport.

Fonte: FoxSport