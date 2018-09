Totti-Spalletti, divampa la polemica a distanza: il Capitano irride il mister

Francesco Totti e Luciano Spalletti: un amore mai nato. L’ex capitano della Roma accende la polemica a distanza con il suo ex allenatore. Svelato tutto nel suo libro.

Francesco Totti ha rappresentato e rappresenta la storia del calcio. Da quando ha smesso, qualche mancanza la si sente sul campo. Ma lui, nel frattempo, decide di far parlare di sé alla presentazione del suo nuovo libro. Ne ha per tutti. Soprattutto per l’ultimo suo allenatore da calciatore, Luciano Spalletti. Si accende la polemica tra i due.

Totti vs Spalletti, la derisione del capitano: “Dovrebbe essere contento che parlo di lui”.

L’autobiografia di Totti è appena uscita, ma fa già discutere. Focus, in questo caso, concentrato sulle rivelazioni fatte durante il periodo in cui lo ha allenato Spalletti alla Roma. Lui ha risposto così a Sky: “Spalletti dovrebbe essere contento perché nel libro ho parlato di lui. Non me le aspettavo queste polemiche, spero che non ci siano altre persone che si possano arrabbiare”. Spalletti si arrabbierà? Una querelle destinata a non finire qua.