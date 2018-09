Tottenham, un’arma in più contro l’Inter. In passato, nerazzurri vicini al giocatore

Inter-Tottenham sarà il match della prima giornata di Champions League, gli inglesi hanno un’arma in più, un giocatore seguito dai nerazzurri

Il ritorno in Champions League dell’Inter vedrà i nerazzurri esordire a ‘San Siro’ contro il Tottenham. Sarà un ritorno in grande stile, con il ‘Giuseppe Meazza’ che sarà gremito da circa 70.000 spettatori. La società nerazzurra ha aperto anche il terzo anello rosso, vista la grande richiesta per il match di Champions League.

L’Inter di Luciano Spalletti affronterà il Tottenham di Mauricio Pochettino. La squadra inglese vanta un ottimo reparto offensivo, con Harry Kane centravanti, supportato da Dele Alli e Lucas Moura e con la fantasia e la geometria di Christian Eriksen.

Lucas Moura

Pochettino si gode il momento positivo di Lucas Moura. L’esterno offensivo brasiliano, che in passato è stato seguito dal club nerazzurro, ha avuto un inizio di stagione straripante. Arrivato in Europa per vestire la maglia del Psg (il club francese l’ha soffiato all’Inter a suon di milioni di euro), Lucas Moura non ha trovato molta continuità con la squadra parigina.

Nel gennaio scorso, il Tottenham ha acquistato il giocatore brasiliano a titolo definitivo. Sei mesi dove Lucas non ha lasciato il segno, ma un inizio di 2018/2019 entusiasmante. L’ex Psg ha messo a segno tre reti in quattro partite giocate, vincendo il premio come ‘Giocatore del mese’ in Premier League. Premio assegnato per le sue ottime prestazioni fornite nel mese di agosto contro Newcastle, Fulham e Manchester United. Contro la squadra di Mourinho, Lucas ha realizzato una doppietta a ‘Old Trafford’, nella netta vittoria 3-0 degli Spurs sui Red Devils.

L’arma in più

In vista dell’esordio in Champions League, Pochettino avrà a disposizione un’arma in più: Lucas Moura. L’esterno offensivo brasiliano è il giocatore più in forma del Tottenham. Dopo il periodo non brillante passato in Francia, Lucas sta ritrovando la migliore condizione fisica, mettendo in mostra le sue principali caratteristiche: dribbling e velocità.

Non solo la forza fisica e l’istinto del gol di Harry Kane, la fantasia e i tocchi di Dele Alli, la geometria di Eriksen, Pochettino ha un ‘nuovo’ top player, capace di fare la differenza e variare il gioco offensivo della squadra inglese.