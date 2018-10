Tottenham tempestato dagli infortuni, ora è dura contro il Barcellona

Tottenham, il bollettino medico sempre più lungo

Per il Tottenham di Mauricio Pochettino non è certo un buon momento a livello di forma fisica, infatti la lista di infortunati è sempre più lunga.

Christian Eriksen ha saltato l’ultima gara di Premier League, ed è ancora in dubbio per un problema all’addome. Contro l’Huddersfield è sceso in campo il terzo portiere, Paulo Gazzaniga. Lloris e Vorm sono ancora non disponibili, nonostante il francese abbia iniziato a lavorare già in campo. Dele Alli resterà fermo per circa un mese, mentre Aurier, che ha riportato un’infortunio alla coscia in Carabao Cup, verrà valutato nei prossimi giorni. Anche il centrale belga Vertoghen potrebbe non farcela.

Contro il Barcellona gli Spurs potrebbero rischiare di presentarsi a Wembley con i top player ai box. Una notizia che farà molto piacere all’Inter, che vincendo con il PSV, potrebbe staccare di 6 punti gli Spurs, iniziando una breve funga insieme ai catalani. La rosa di Pochettino è rimasta invariata rispetto alla scorso anno, ed ora la coperta è molto corta.