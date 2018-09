Tottenham | Clamorose esclusioni per Pochettino, a sorpresa non convocati

Tottenham, convocazioni a sorpresa

Continuano i problemi per l’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, contro l’Inter dovrà fare a meno di pedine fondamentali. Non è un bel periodo nemmrno per la squadra londinese, che dovrà fare a meno del portiere campione del mondo, Hugo Lloris, al suo posto Vorm, che ha debuttato con un doppio errore contro il Liverpool.Anche Dele Alli non sarà del match, a causa di un problema muscolare che lo ha afflitto in nazionale. Anche il francese Sissoko sarà indisponibile per la gara di San Siro. A sorpresa, per scelta tecnica, non saranno presenti Trippier e e Alderweireld. Tre assenze pesanti per il tecnico argentino, che potrebbero favorire notevolmente i nerazzurri.

Il bollettino medico degli Spurs