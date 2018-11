Tottenham | Quattro importanti assenze per Pochettino, saranno out…

Tottenham, assenze importanti per Pochettino

Il tecnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, dovrà fare i conti 4 assenze oltre a quella già “in programma” del centrocampista belga Dembelè, che rientrerà il prossimo gennaio.

Problemi in difesa, saranno indisponibili Sanchez per un problema al tendine del ginocchio ed il terzino Trippier, a causa di un problema muscolare all’inguine. Il centrale argentino Foyth, titolare nelle ultime gare di Premier, non è stato inserito in lista, dunque non potrà prendere parte al match. Anche Wanyama indisponibile a causa di problemi al ginocchio.

TEAM NEWS: @daosanchez26 (hamstring) has commenced individual outdoor fieldwork.@trippier2 (groin) is in final stages of rehabilitation.@VictorWanyama (knee) is undergoing rehabilitation.@JuanMFoyth (ineligible) is unavailable for selection. pic.twitter.com/TuLsOcPkuM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 27, 2018