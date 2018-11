Tottenham, Pochettino: “Se il Barça domani vince può aiutarci”

Le dichiarazioni di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham

Vigilia di Champions League anche per il Tottenham, che domani a Wembley ospita il Psv Eindhoven. Mauricio Pochettino, tecnico degli inglesi, continua a credere nel raggiungimento della prossima fase aprendo, seppur limitatamente, anche ad una possibilità di aiuto da parte del Barcellona che domani sfiderà l’Inter.

“Dobbiamo fare il nostro lavoro. Vogliamo essere nella prossima fase, anche se quando competi con Barça, Inter e Psv non è facile. Se non meriti di andare agli ottavi perché non sei abbastanza valido o ti difendi male come successo a noi contro i nerazzurri, è deludente ma non imbarazzante. Penso che domani abbiamo una grande opportunità per ottenere i tre punti e avere la speranza di andare alla fase successiva; poi affronteremo qui l’Inter e giocheremo l’ultima partita a Barcellona. Forse se vincono possono aiutarci, ma la cosa più importante siamo noi. Dobbiamo competere coi nostri mezzi”.